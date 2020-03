Prečo sa nám snívajú sny?

Kým starovekí Egypťania spisovali svoje sny aj s ich významom, naša civilizácia ani s odstupom toľkých rokov stále nevyriešila túto záhadu – prečo vlastne snívame? Ponúkam vám ale pár zaujímavých teórií.

1. Snívame, aby sme si splnili svoje túžby.

Sigmund Freud, zakladateľ surrealizmu, tvrdil, že naše sny sú len zbierkou všetkých obrazov z nášho vedomia. Freud veril v to, že všetko, čo sa nám sníva, má istú symboliku. Vyjadruje to, čo by sme chceli dosiahnuť, aj keď po tom možno túžime len nevedomky.

2. Snívame, aby sme si pamätali.

Asi mi všetci študenti dajú za pravdu, že sa dokážu sústrediť lepšie, keď sa dobre vyspia. Spánok je pre pamäť nevyhnutný, ale podľa niektorých výskumov, snívanie je počas spánku ešte lepšie. Totiž, niektoré rozumové procesy sa môžu diať len počas spánku. A podľa niektorých teórií, práve sny sú znakom toho, že sa tieto procesy v našej hlave dejú.

3. Snívame, aby sme zabudli.

Pričom tento výrok presne popiera ten predchádzajúci, môže byť v istých aspektoch pravdivý. Aj keď si to možno neuvedomujeme, denne je náš mozog zahltený obrovským množstvom informácií a obrazov. Niektoré sú zbytočné, preto ich mozog jednoducho vymaže počas snívania. Ak by sa tento proces nedial, náš mozog by bol tak zahltený, že by už nebol priestor pre rozmýšľanie potrebné pre naše prežitie.

4. Snívame, aby sme zahojili naše rany.

Stresové neurotransmitery sú oveľa menej aktívne počas REM fázy spánku. Preto podľa niektorých teórií, hlavným dôvodom snívania je zahojiť traumatické zážitky, ktoré sme zažili. Ďalším faktom podporujúcim túto teóriu môže byť aj to, že nedostatok snívania počas spánku je často klinickým príznakom mnohých mentálnych chorôb, vrátane prudkých zmien nálad.

5. Snívame, aby sme riešili problémy.

Počas nášho spánku dokáže mozog prísť s množstvom scenárov, ako riešiť naše každodenné problémy. Tieto riešenia nám často nenapadnú ani počas dňa. Presne táto teória bola blízka napríklad Augustovi Kekulovi, ktorý práve počas spánku objavil štruktúru molekuly benzénu. Nie nadarmo sa hovorí: najlepším riešením problému je vyspať sa z neho.

Ľudia snívajú odjakživa. Ale to, ako je možné, že aj napriek vedeckým pokrokom či technologickým vymoženostiam snívanie stále nie je úplne preskúmané, nám ostane len záhadou. Je len na vás, ktorej teórii uveríte a prečo. Ale určite sa môžeme zhodnúť na tom, že spánok bez snov, by bol určite nudný.