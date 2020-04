Móda sedemdesiatych

Milí študenti, rodičia, učitelia a ľudia s láskou ku vzdelaniu! Vitajte na mojom blogu, ktorý je zameraný na články z oblasti dejín, filozofie, slovenského jazyka a literatúry. Som obyčajné 19-ročné dievča, ktoré má za sebou gymnaziálne vzdelanie a celú svoju budúcnosť plánuje zasvätiť učiteľstvu. Uvedomujem si, aké náročné je venovať sa v týchto ťažkých dňoch samoštúdiu a zároveň obdivujem všetkých rodičov, ktorí denne pomáhajú svojim deťom so štúdiom, a preto cítim morálnu povinnosť pomôcť vám s vaším trápením a ovplyvňovať vás len pozitívnym smerom. Ak ste študent, ktorý si nevie rady s maturitnou otázkou alebo rodič, ktorý si nevie rady so svojím dieťaťom alebo jednoducho človek, ktorý miluje obohacovať svoje poznatky a vzdelávať sa, tak gratulujem, ste na správnej adrese! Týmto blogom by som vám chcela ponúknuť poznatky zábavnejšou formou, ako nám to je predkladané v školských laviciach. Hlavným cieľom tohto blogu je ale presvedčiť vás, že vzdelanie nemusí byť nudné a nezáživné, ale práve naopak - jednoduché a zábavné. Pevne verím, že si na tomto blogu nájde každý niečo, čo ho zaujíma a obohacuje a odreaguje sa od negatívnych správ, ktoré nás zaplavujú každý deň. Budem veľmi vďačná, ak aj tento blog bude prínosom pre vašu budúcnosť a inšpiruje vás sa niekam posúvať.