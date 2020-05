Ako sa skončila 2. svetová vojna?

Dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Deň, kedy sa celý svet oslobodil od najkrutejšej vojny v dejinách ľudstva. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré udalosti tomu predchádzali.

Je ťažké povedať, kedy presne sa začal rúcať nacistický plán na ovládnutie sveta. Mohlo to byť už po tom, čo nemecké a talianske vojská utrpeli porážky v severnej Afrike a tiež zdrvujúcu porážku v Stalingrade, na čo sa Hitler rozhodol reagovať vyhlásením totálnej vojny. V júli 1943 sa anglické a americké vojská vylodili na Sicílii a zajali Mussoliniho. Ten však bol neskôr oslobodený a to bez jediného výstrelu. Týmto aktom sa preslávil veliteľ Otto Skorzeny, príslušník jednotiek SS. Mussolini bol však zastrelený až v roku 1945, keď sa pokúsil ujsť so svojou milenkou. Ich telá (aj spolu s ďalšími fašistickými úradníkmi a ministrami) boli vyvesené hlavami nadol na milánskom námestí. Nemecko už v roku 1943 prišlo o svojho najdôležitejšieho spojenca po tom, čo padol fašistický režim v Taliansku a moci sa ujala vláda Pietra Badoglia.

Poprava Mussoliniho a ďalších fašistických úradníkov. (Wikipédia)

Obrat vo vojne podnietil spojencov, aby sa stretli na úplne prvej konferencii tzv. „Veľkej trojky“ (Stalin, Roosevelt, Churchill) v Teheráne. Dohodli sa tu na budúcom usporiadaní sveta a na Stalinovo doliehanie stanovili aj dátum otvorenia západného frontu na máj 1944. Krátko po tejto konferencii Edvard Beneš podpísal v Moskve zmluvu o povojnovej spolupráci so Sovietskym zväzom, čo malo výrazný dopad na politickú situáciu v budúcom Československu.

V Nemecku vládla už dlhšie nepriaznivá situácia a zdalo sa, že ideály, s ktorými Nemecko išlo do vojny sa razom zmenili. Časť nemeckých dôstojníkov sa pokúsila riešiť situáciu neúspešným atentátom na Hitlera. Nemecko bolo typické svojou významnou propagandou, ktorá mala svoju kľúčovú úlohu najmä počas stúpajúcej moci Hitlera. Tentokrát sa pokúšali živiť v ľuďoch nádej na zvrátenie situácie používaním nových zbraní V-1 a V-2. Boli to nebezpečné rakety, lenže nedokázali už zvrátiť situáciu v prospech Nemecka.

Červenej armáde sa v tomto roku podarilo ukončiť hrôzostrašnú 900-dňovú blokádu Leningradu a tiež oslobodiť Krym.

Ďalším výrazným počinom bolo vylodenie spojeneckých anglo-amerických vojsk v Normandii 6. júna 1944. V Európe sa vytvoril druhý front a začalo sa aj oslobodzovanie Francúzska. Sovietske vojská na východnom fronte vytlačili nacistov a postupne začali oslobodzovať aj oblasti juhovýchodnej a východnej Európy.

Vo februári 1945 sa uskutočnila druhá konferencia „Veľkej trojky“ na Jalte. Riešili tu rozdelenie Nemecka na okupačné pásma, rozdelenie sfér vplyvu a určili aj západnú hranicu Poľska. Celej situácii ešte dopomohol Hitler tým, že 30. apríla 1945 spáchal samovraždu spolu so svojou manželkou Evou Braunovou. Nemecko však v beznádeji a strachu kapitulovalo a táto kapitulácia začala platiť v noci z 8. na 9. mája. V tento deň bola aj oslobodená Praha. 8. mája 1945 bola definitívne ukončená vojna v Európe, no vo svete stále pokračovala až do momentu, kedy americké letectvo zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni zničila druhá atómová bomba aj Nagasaki. Japonsko podpísalo 2. septembra 1945 kapituláciu, čím sa definitívne skončila jedna etapa v dejinách a začala druhá – vojna studená.

Zvrhnutie atómovej bomby na japonské mestá. (The Conversation)

História 2. svetovej vojny je plná spletitých udalostí, ktoré majú významný vplyv aj na dnešnú dobu. Presne toto obdobie nám ukazuje, aké dôležité je poučiť sa z histórie a neopakovať chyby, ktoré svet donútili až ku mrazivej vojne. Skúsme sa dnes trošku odpútať od správ týkajúcich sa koronakrízy a zamyslime sa aj nad touto udalosťou. 8. máj 1945 nám dokazuje, že každý extrémistický režim, nesloboda a potláčanie ľudských práv raz musí padnúť. Lenže nie je správne sa na to spoliehať, preto sa správajme tak, aby sme sa do tejto situácie už nikdy nemuseli dostať.

Ikonický bozk námorníka a ženy, o ktorej si myslel, že je zdravotná sestra, po vyhlásení ukončenia 2. svetovej vojny. (NYPost)